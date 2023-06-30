شباب السودان يسترجعون ذاكرة محمود عبدالعزيز “ابقو الصمود ما تبقو زيف” – بعد دعوة البرهان





سارع عشرات الآلاف من الشباب للانضمام إلى معسكرات القوات المسلحة السودانية تلبية لدعوة القائد العام للجيش “البرهان”، وذلك للمشاركة في قتال قوات الدعم السريع، بعد نداءات ورغبات متكررة من الشباب.

واسترجع مجموعات من الشباب خلال توجههم إلى معسكرات التدريب في عدة ولايات ذاكرة فنان الشباب الراحل “محمود عبدالعزيز” وأغنيته المشهورة “خوف الوجع” وجملته الراسخة “أبقو الصمود ما تبقو زيف”، ومن خلال رصد محرر “كوش نيوز” للمشاهد المصورة على شبكات التواصل الاجتماعي ارتفع صوت الراحل “الحوت”، “ﻣﻨﻚ ﻃﻠﻊ ﺧﻮﻑ ﺍﻟﻮﺟﻊ ﺳﻴﺒﻚ ﺑﻼﺵ ﻣﺎﺗﺒﻘﻲ ﺧﻮﻑ”، مصحوباً بتهديد ووعيد من الشباب بأن هذا هو اليوم الذي ينتظرونه للمشاركة في القتال وحماية عروضهم وأموالهم.

وكان الفنان الراحل محمود عبدالعزيز قد ألهم شباب الجيش السوداني خلال فترة حكم البشير وقام بارتداء الزي العسكري وساهم في رفع الروح المعنوية للجنود خلال عدة حملات آنذاك.

وما زال هنالك جيل مشدوهاً بذاكرة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز ويحتفظ بصوره وأغانيه على هواتفه الجوالة ويسترجع منها ما يلهمه مع كل مناسبة وطنية أو عاطفية.

الخرطوم – “كوش نيوز“