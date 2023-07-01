فوزي بشرى: الدعم السريع يسطو على أدبيات حركات الهامش





يسطو الدعم السريع على أدبيات حركات الهامش بحديثه عن العدالة وإنهاء ما يسمى بسيطرة السودان الشمالي. المفارقة الكبرى هي أن الدعم السريع ما جيئ به إلا لقتال هذه الحركات وما كانت حظوته لدى الرئيس المخلوع إلا أنه فعل ذلك بكل حماسة و اقتدار.

وزاد الدعم السريع كيل بعير باستلاف مقولات الحرية والتغيير في ( التحول الديمقراطي) و(الحكم المدني) لتزيين البنادق وإكساب قتلها وعنفها (مشروعية و قضية) وهذه حيل لا تنطلي إلا على غافل أو متغافل فأحذر أن تكون أحد الاثنين.

أما الذين ( سلفوا) مقولاتهم ( شَّدة) فينتظرون ما يكون من شأنها فإن غنمت غنموا وإن خابت أنكروا ( التسليف) وقالوا إنما سرقت بليل.

#السطو_على_المقولات

#انتصار_الجيش_شرط_بقاء_الدولة

فوزي بشرى