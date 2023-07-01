محمد وداعة: الانتهاكات .. التمرد يعترف واهل الاطارى يمتنعون





*جرائم مليشيا الاخوة دقلو، المدعى فيها الحق العام ، ولا يجوز العفو عنها او التساهل فيها ، فضلآ عن الحق الخاص*

*القوات المتمردة وثقت ارتكابها لجرائمها ضد الشعب السودانى و ممتلكاته العامة و الخاصة*

*هذه الاعترافات وضعت حلفاء المليشيا من قوى الاتفاق الاطارى ، فى موقف لا يحسدون عليه*

*قوى الاطارى عجزت عن ادانة جرائم القوات المتمردة ، بما فيها انتهاكات حرمات بيوتهم و مقرات احزابهم* ،

*هذه المواقف المخزية لن ينساها الشعب السودانى و لن يغفر لكم*

*هذه الجرائم عقوبتها الوحيدة التى تشفى صدور قوم مؤمنين هى سحق هذه القوات المتمردة و القضاء عليها نهائيآ*،

فى كل الحروب تتسرب بعض توثيقات الانتهاكات التى تمارس بطريقة منظمة ، و لم تشهد كل الحروب و النزاعات المسلحة كثافة فى توثيق الجرائم و الانتهاكات مثلما وثقت قوات الاخوة دقلو لما ارتكبته من جرائم ، و لا شك ان هذه ظاهرة غريبة ، و لكنها مخططة و مدروسة للتخويف و التخذيل ، هذه الطريقة الانتحارية فى ادانة الذات المتمردة لا تفسير لها سوى توريط و ابتزاز كل القوات المتمردة فى الجرائم و الانتهاكات لضمان عدم تراجعها عن الاستمرار فى القتال ، لان جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم ، وهى حق عام لا يجوز العفو عنه او التساهل فيه ، فضلآ عن الحق الخاص، و ربما تظن هذه القوات و قياداتها انها موعودة باوهام النصر بحيث لن يقاضيها احد بعد اغتصابها للسلطة ، و انها ستفلت من المحاسبة و العقاب كما افلتت من العقاب فى جرائم دارفور و جريمة فض الاعتصام ،

مئات مقاطع الفديو صورتها القوات المتمردة بنفسها و نشرتها علنآ ، وثقت فيها جرائمها فى النهب و السلب و استباحة منازل المواطنين ، المليشيا وثقت استباحتها للمستشفيات ، و سرقة البنوك ،المصانع، و تدمير و حرق المرافق المدنية ، هذه المليشيا صورت ما تقوم به من جرائم الاغتصاب و بثت المقاطع المصورة ، و ارتكبت الفظائع فى دارفور ووثقت لجريمة اسر و تصفية والى غرب دارفور و التمثيل بجثته ، و لم تعد معلومات وجود المرتزقة الاجانب مشكوكآ فيها فقد وثق المرتزقة بانفسهم مشاركتهم فى غزو الخرطوم ،

جاء الاعتراف الالكترونى للمجرم حميدتى بارتكاب قواته للانتهاكات و الجرائم و ( اعتزام ) اللواء مليشيا عصام فضيل التحقيق فيها ، مسرحية باهتة و لن تنطلى على احد ، هذه الجرائم مكانها المحاكم ، و سيرى العالم ملايين البلاغات ممن شردوا و نزحوا و احتلت بيوتهم و سرقت ممتلكاتهم ، بلاغات من اصحاب المصانع و الشركات و المتاجر ، الاف البلاغات من اسر الشهداء و الجرحى و المفقودين والاسرى و المعتقلين، هذه الجرائم عقوبتها الوحيدة التى تشفى صدور قوم مؤمنين هى سحق هذه القوات المتمردة و القضاء عليها نهائيآ ،

القيمة الوحيدة لاعتراف القوات المتمردة بان مقاتليها ارتكبوا الجرائم و الانتهاكات انها احرجت الحلفاء و العملاء و المرتشين ، هذه الاعترافات وضعت حلفاء المليشيا من قوى و قيادات الاتفاق الاطارى ، فى موقف لا يحسدون عليه ، و لعلهم غير آبهين لهذا ، هم من رفعوا شعار (الحرب هى البديل للاطارى ) ، فهل هذه هى الحرب التى بشرتم بها ؟، ام كان الظن ان ينجح الانقلاب فى بضع ساعات ؟ كما صورت لكم عقولكم المريضة ان الانقلاب سيفتح الباب للتحول الديمقراطى الذى يعنى العودة للسلطة عبر بنادق ( الدعم السريع ) ؟ ،هذه القوى التى عجزت عن ادانة جرائم القوات المتمردة ، بما فيها انتهاكات حرمات بيوتهم و مقرات احزابهم ، هذه المواقف المخزية لن ينساها الشعب السودانى و لن يغفر لكم ، مملكة آل دقلو سادت ثم بادت ،

محمد وداعة

29 يونيو2023م