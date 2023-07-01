البيلي: عثمان ميرغني رجل ضعيف وهش وموسمي المواقف





عثمان ميرغني رجل ضعيف وهش وموسمي المواقف ، كما انه هرموني من طراز رفيع ، عثمان صحفي بعقلية ناشط وكاتب بصفات ديسمبرية ،

رجل مربك ومربك لغيره ولا يمكن تصنيفة إلاكونه كاتب مضطرب وجامع لكل خصال الإرباك ، فلا هو إسلامي فتحترمه ولا هو قحاتي فتستحقره ، ولا هو حزب أمة فتعذره ولا هو شيوعي فتقدره ، او كما قال الشاعر فلا هو بالقرب الذي يريح الفؤاد ولا هو بالبعد الذي ينهي حبائل اﻷمل .

أمثال عثمان لا يفهمون السياسة الخارجية إلا من بوابة امريكا ولا يعرفون المصالح السودانية إلا من منظور الأوربين وهى بالطبع سمات الخاضعين .

يحتاج عثمان إلى البعد عن العمل الصحفي والتركيز على رياضة المشي فى شوارع القاهرة فهي مساعدة على موازنة الهرمونات ومخففة لاعراض متلازمة عقدة امريكا والغرب .

حسبو البيلي