شاهد بالفيديو.. نجم الثورة السودانية (دسيس مان) يعلن دعمه وتأييده للدعم السريع ويثير غضب المتابعين: (لو عاوز دولة المدنية خليك مع الدعم السريع ولو عاوز ناس البشير يرجعوا أدعم الجيش)





أثار نجم الثورة السودانية دسيس مان غضب الأسافير على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهوره بشكل مفاجئ في مقطع فيديو متداول.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد كشف دسيس مان خلال المقطع عن موقفه في الحرب الدائرة الآن في الخرطوم بين الجيش والدعم السريع.

وقال في حديثه الذي أعلن من خلاله دعمه لقوات الدعم السريع: (لو عاوز المدنية ودولة تسع الجميع أدعم الدعم السريع ولو عاوز ناس البشير وعلي عثمان محمد طه يرجعوا أدعم الجيش).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين