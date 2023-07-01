شاهد بالفيديو.. النقيب سفيان المتمرد على الجيش والمنضم للدعم السريع يكشف حقيقة تخابره للجيش لكشف مواقع الدعم السريع لاستهدافها





ظهر النقيب سفيان محمد زين بريمة المتمرد على الجيش والمنضم لقوات الدعم السريع في مقطع فيديو رد من خلاله على بعض الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد رد سفيان على الأحاديث المتداولة والتي تتحدث عن تخابره للجيش لكشف مواقع الدعم السريع التي بداخلها.

وقال النقيب المتمرد على قيادات الجيش أن الحديث عن تخابره للقوات المسلحة لا أساس له من الصحة مؤكداً أن للدعم السريع اسخبارات ومكاتب تحريات قادرة على كشفه إذا كان عميل للجيش.

كما ذكر في حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين أن “كرته” أصبح محروق لأن كل الشعب السوداني عرف تمرده على الجيش.

وكان الشائعات قد انتشرت عقب ظهور النقيب في مقطع فيديو أعلن اقتحامهم للإحتياطي المركزي قبل أيام من استهدافه من قبل قوات الدعم السريع

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين