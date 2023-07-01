شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة ترد على “دعامي” طلب منها الغناء للدعم السريع: (لساني يتقطع من حده لو غنيت ليكم) وجمهورها يشيد بها: (أصيلة وردك في الصميم)





حظيت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” باشادات واسعة من قبل جمهورها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن إشادات الجمهور جاءت بعد رد قوي من الفنانة على أحد متابعيها من أنصار قوات الدعم السريع.

وكانت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء قد ظهرت خلال بث مباشر على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التقت من خلالها بجمهورها وردت على تعليقاتهم.

وتفاجأت القلعة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بتعليق من شخص قال فيه (ح نجيبك تغني للدعامة قريباً ان شاء الله).

لترد عليه الفنانة بطريقة وصفها المتابعون بالرد في الصميم, حيث قالت موجهة حديثها لصاحب التعليق: (لساني يتقطع من حده لو غنيت ليكم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين