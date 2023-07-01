شاهد بالصورة.. المذيعة السودانية بقناة الجزيرة ميادة عبده تبهر المتابعين بإطلالة أنيقة في العيد





اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي العربية والسودانية بصورة قامت بنشرها المذيعة السودانية ميادة عبده والتي تعمل بقناة الجزيرة الإخبارية القطرية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد لفتت ميادة أنظار المتابعين بإطلالتها الأنيقة خلال الأيام الأولى من عيد الأضحى المبارك.

الجدير بالذكر أن المذيعة ميادة عبده سودانية ولدت ودرست بالجماهيرية الليبية وأكملت درستها الجامعية فيها حتى حصلت على درجت الماجستير من جامعة الفتح بطرابلس وعملت بعدد من القنوات الليبية قبل أن تنتقل للعمل بقناة الجزيرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين