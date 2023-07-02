شاهد بالفيديو.. ناشطة سودانية حسناء تطالب السودانيين المقيمين في مصر بالابتعاد عن “الهمجية” وتنصحهم: (يا غريب خليك أديب)





خصصت ناشطة سودانية على مواقع التواصل الاجتماعي مواطنيها الذين لجأوا للعيش في مصر بعد الحرب التي يشهدها السودان بضرورة الالتزام والابتعاد عن الأفعال التي تسيء للسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد نصحت الناشطة سارة سعيد السودانيين بمصر باتباع المقولة الشهيرة (يا غريب خليك أديب).

كما طالبت مواطنيها بحفظ أبنائهم وأطفالهم والابتعاد عن “الهمجية” التي يمارسوها في مصر, من جانبهم فقد أشاد المتابعون بحديث الناشطة وطالبوا جميع السودانيين في مصر بمشاهدة ومتابعة حديثها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين