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شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تستعيد ذكرياتها في الخرطوم قبل الحرب بإطلالة أنيقة ومتابعيها: (كل ما نقول نتوب بت عربي تغير التوب)

2023/07/02
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استعادت الفنانة الشهيرة ونجمة السوشيال ميديا الأولى في السودان هدى عربي ذكرياتها في الخرطوم ما قبل الحرب بصورة حديثة.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قامت المطربة الملقبة بسلطانة الطرب بنشر صور من مشاركتها في نسخة برنامج أغاني وأغاني الماضية.

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وكتبت الفنانة على الصور التي شاركت بها جمهورها ومتابعيها على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (ذكرياتي في الخرطوم).

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ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن صور الفنانة هدى عربي حظيت بأعلى نسبة تفاعلات مع تعليقات لم تخلو من الغزل, حيث كتب أحد معجبيها (كل ما نقول نتوب بت عربي تغير التوب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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