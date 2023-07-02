شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني يهاجم شيخ الأمين ويتهمه بالخيانة والتخابر وتجنيد الشباب لصالح الدعم السريع ويقول: ركزوا في حديثي وستكتشفوا خيانته للوطن بالدليل القاطع





بث ناشط سوداني شاب مقطع فيديو أثار ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والسوشيال ميديا بالسودان.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد اتهم الناشط الشاب خلال حديثه الشيخ المثير للجدل الأمين عمر الأمين بالتخابر لصالح قوات الدعم السريع ضد الجيش.

وأكد الناشط في حديثه الذي طالب من خلاله المتابعون أن يقوموا بتوصيله لأي شخص حتى البرهان أن شيخ الأمين يعمل على جمع الشباب وإعادتهم للأحياء من أجل تجنيدهم للقتال مع قوات الدعم السريع.

واستند في اتهاماته على عدم استهداف أفراد الدعم السريع لمسيده العامر بالأموال والسيارات على الرغم من أن الدعامة مستهدفين أصحاب الأموال في الخرطوم لسرقة منازلهم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين