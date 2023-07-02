مايكروسوفت تطلق أدوات تسوق جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي





أطلقت شركة مايكروسوفت أدوات جديدة للتسوق عبر الإنترنت تعتمد على الذكاء الاصطناعي في محرك بحث “بينغ” (Ping) ومتصفح “إيدج” (Edge).

وتتيح الأدوات الجديدة للمستخدمين إمكانية الاطلاع على آراء الخبراء بشأن المنتجات التي ينوون شراءها، وكذلك إنشاء إرشادات للشراء، وعرض ملخص للمراجعات، ومقارنة الأسعار، وغير ذلك.

ويعمل الذكاء الاصطناعي عند عملية البحث على إنشاء أدلة شراء مخصصة مع اقتراحات لمنتجات وجداول مقارنة ذكية تعرض مواصفات العناصر المتشابهة بشكل متجاور، ويمكن الوصول إلى أدلة الشراء من خلال الشريط الجانبي في المتصفح أو عبر “روبوت بينغ”.

وقالت مايكروسوفت -في تعليق لها- إن أدوات التسوق الجديدة في بينغ وإيدج ستساعد المستخدمين أيضا في العثور على أفضل سعر بالإضافة إلى التوقيت المناسب للشراء، كما توفر أيضا ميزة مطابقة السعر التي يمكنها باستمرار مراقبة سعر منتج معين مع التنبيه في حالة انخفاض السعر، بالتعاون مع العديد من المتاجر الإلكترونية.

ويستخدم محرك البحث بينغ نموذج الذكاء الاصطناعي “جي بي تي-4” (GPT-4) الذي تطوره شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI).

وتقول مايكروسوفت إن ميزة أدلة الشراء متاحة حاليًا في الولايات المتحدة، وستتوفر في المزيد من الدول لاحقًا، كما باتت ميزة “ملخص المراجعات” متاحة الآن للمستخدمين من حول العالم.

ويحتوي متصفح إيدج بالفعل على مزايا مدمجة خاصة بالتسوق، توفر للمستخدم قسائم خصم عند الشراء، أو الحصول على استرداد نقدي (كاش باك)، أو معرفة تاريخ التسعير، أو مقارنة الأسعار.

وأسهمت تلك المزايا مجتمعة في توفير نحو 3.7 مليارات دولار أميركي للمتسوقين عبر الإنترنت حول العالم خلال عام 2022، وفقا لمايكروسوفت التي تسعى بشكل متواصل لتحسين تجربة التسوق عبر متصفحها ومحرك البحث الخاص بها.

سكاي نيوز

الجزيرة