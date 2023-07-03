تبيان توفيق: ❤️توثيق الحقائق واللحظات❤️!!





توثيق الحقائق!!

إذا كان للدعم السريع رؤية وقياده ومستشاريه وقائدُ حاضر في عوالٍم الدُنيا فليهبطو جميعآ من بُرج العاج وحياة المٍعراج إلى أرض امدرمان والخرطوم وبحري ليًملأوا بصرهم من آثار الخراب والدمار وإنكسار فؤاد الشعب من أفعال توابعهم من بقايا يأجوج ومأجوج وما ألحقوه بممتلكات المواطنين ومنازلهم فجنودكم ممقوتين مكروهين مُكرهين على النفس السودانية والشعور الفٍطري وغير مقبولٍ بهم وإن صُوٍر لكم غير ذلك فأنتم تعلمون فإن فعلتم ذلك ورأيتم بعين الحقيقه المُجرده لعًلٍمتم أن ديمقراطيتكم الكاذبه والموعوده لن تقبل بها كلاب السكك الضاله ناهيك من إنسان العاصمه !!

❤️ توثيق اللحظات ❤️ !!

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الحالة التي يظهر بها المواطن السوداني وهو مطمئن ومشروح الصدر لحظة مرور جنود وقوات الجيش السوداني أثناء تأدية واجبهم ،، لعًمري هي رسالة الإنتصار الكافيه وبُشرى من بُشريات الخلود التاريخي لهذه المؤسسه العريقه التي إنكسر أمام جبروتٍها وعظمتٍها أعتى مخطط إستعماري يشهده تاريخ البلاد منذ الإستقلال !!

من يرى فرحة الشعب نساءه ورجاله وأطفاله وهم يهتفون يهرعون بلهفه لإحتضان ( أفراد ) الجيش السوداني المنتشرين في الطُرقات وأثناء العمليات العسكريه لعلموا أن هذه القضيه محسومه ونهايتها مبشره ونتيجتها واحده ورسالتُها صادحه بأن هذا الشعب سيموت وهو مُمُسٍك بتلابيب جيشه على أمل أن تنقشع الظُلمه وسينتظر ذلك ( ألف عام ) ولكنه لن يُسلٍم أمره ويستسلم لسُلالة قوم التتار غزاة الخرطوم ناهبي أموال الأبرياء مغتصبي النساء عديمي النخوة والرجوله !! من له عقل يُميز أخير السيئين لملأ عينية من تلك المشاهد المُدهشه التي توثقها كاميرات الحاضرين فالإطمأنان الذي يُحٍسه المواطن لحظة لقاءه بالجيش السوداني لعًمري هي رسالةُ فخرٍ لو إكتفينا بها لكفانا النصر

تبيان توفيق الماحي أكد