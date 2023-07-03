السودان البلد الوحيدة في هذا الكوكب التي تدور فيها حرب والانترنت (شغال)





السودان البلد الوحيدة في هذا الكوكب التي تدور فيها حرب و الأنترنت (شغال) ..

حتى في منطقة الأشتباك يكون الأنترنت متوفر .. عساكر الجنجويد لا يملكون ثريا هذا ليس صحيح .. الثريا متوفرة لقادة الكتائب فقط .

الواتساب ، لديهم مجموعات واتساب يستخدمونها لمعرفة أماكن بعضهم البعض و فزع بعضهم البعض و هم متفرقون داخل البيوت .

و لأننا أسخياء فإننا نقدم للجنجويد خدمات الواتساب ليستخدموها في التجمع و الهرب و الفزع .

يا لها من سذاجة !

يا أخي أنت لا تريد حتى أن تعلن حالة الطوارئ و تفرض حظر تجوال في مناطق العمليات ، دعك من العمليات .. بل حتى في منطقة الأشتباك المباشر ..

أنت لا تريد أن تقطع خط المدد للمليشيا برفضك لضرب كبري شمبات .

لا تريد أعلان حالة الطوارئ و لا التشويش على الاتصال و لا حظر التجول .

أنت لا تريد قادة عسكريين على الولايات المتاخمة .. لا تريد أن تعلن حكومة ..

و يبدو أيضا أنك لا تريد أن تنتصر .. من يريد أن ينتصر لا يمكن أن يسير في هذا الطريق الذي تسير فيه يا سيد برهان ..

نحن لسنا ضدك .. فلا تكن ضدنا ..

#الحرب_على_المليشيات_العنصرية_الارهابية

عبد الرحمن عمسيب

