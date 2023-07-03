على جميع الأحزاب الإعلان عن موقفها من الحرب بشكل واضح: هل هي مع الدولة أم مع التمرد؟





#مع_الوطن_أم_ضده؟

على جميع الأحزاب والتحالفات السياسية الإعلان عن موقفها من الحرب الحالية بشكل واضح: هل هي مع الدولة أم مع التمرد؟

المساواة بين الجيش الوطني والتمرد/ أو الصمت موقف واضح أيضاً ويعني أن الحزب المساوي بين الجيش الوطني والتمرد/ أو الحزب الصامت يقف ضد الدولة ومع التمرد ولكنه لا يملك الشجاعة لقول ذلك.

الأحزاب التي تقف الآن ضد الدولة بالعلن، أو بالمساواة بين الضحايا والجناة، أو بالصمت ينبغي أن يترتب عليها دفع ثمن مواقفها في المستقبل.

الأحزاب التي تقف مع الضحايا الذين قتلوا وجرحوا وعذبوا وأهينوا ونهبوا وسرقوا واغتصبت نساؤهم، ستتم مكافأتها بالمساندة الشعبية لتكون هي المسئولة عن حماية الدولة في المستقبل. الدول لا يحميها ويحرس مكتسباتها من يقفون ضدها أو يتخلون عنها في أوقات المصاعب والمحن!

ينبغي أن تتوقف منذ الآن وإلى الأبد المواقف السياسية المجانية، فمن يقف الموقف الصحيح يجني حصيلة جهده ومن يقف الموقف الخطأ يدفع الثمن.

الأوطان لا تقبل الأعذار والتوبة ممن وقفوا منها على الجانب الخطأ.

محمد عثمان ابراهيم