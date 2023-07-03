فضل الله احمد عبدالله: الجنجويد أفظع مثال للجور





يقدمون مثالا آخر للطغيان يفوق ذلك المثال النيروني في الطغيان ..

فظاعة لم تكن في الحسبان ، أستبداد وولغ في الدم الحرام !

بلا طبائع تربطهم بالنوع البشري ،

لا يعرفون إلا فوهات البنادق التي يطلقون نيرانها على رؤوس وصدور الناس في الشوارع والبيوت .

جفاة قساة مشاعرهم كما الصلصال ، أو الحطب جفافا وخشونة ..

الواحد منهم مثل الثور لا يعترف إلا بقوة قرنيه !

سفاحون زلت أقدامهم عن الصراط المستقيم ، ثم ضلوا معالم الطريق الإنساني ..

فضل الله احمد عبدالله