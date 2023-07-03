



#حل_سريع_لمشكل_سكن_النازحين من الخرطوم

قرابة الخمسة مليون من سكان الخرطوم فروا من الحرب

كثيرون وقعوا ضحية الاستغلال بايجارات مليارية

وآخرون استضافتهم الاسر والمعارف

والكل يبحث عن مخرج لصعوبة الوضع

نقترح تأسيس تجمعات سكنية مؤقتة عبر فتح الباب لاستيراد المنازل المتحركة كرفانات سريعة التشييد

التكلفة من ٧٥٠ الى مليار ونصف للصغيرة منها، يعني ايجار شهرين

مع تذكر الغاء الجمارك والرسوم يا جبريل

المنزل ( ٣٠_٤٠ مم ) مكون من غرفة وصالة صغيرة ومطيبخ وحمام.

وبعضها مجهز طاقة شمسية وتكييف وو..

يمكن اضافة فناء صغير أمامه ويمكن استخدام سطح بعضه

وتقوم عربات متحركة بتفريغ الحمامات يوميا

مشكل الصرف الصحي يمكن معالجتها عبر حمامات مركزية

ارجو مساهمة المختصين في الأمر

يمكن فكه ونقله واستخدامه في عدة أماكن

يعني بعد الحرب يا تخليو صدقة يا تشيلو معاك الخرطوم.

حملة صغيرة في الخليج اسبوع تجيب ليك كم الف منزل منها

نصر الله جيشنا

م. معمار

محمد هاشم الحكيم