معركة أمدرمان الكبري: الجيش السوداني يحقق إنتصارات كبيرة✋





# نثبت إنو محلية كرري ومنذ اليوم الثاني في الحرب تحت سيطرة الجيش تماما، المليشيا كانت تتواجد في حدود جامعة الخرطوم كلية التربية، وتتواجد في حدائق أمدرمان الكبري، وكل ما حاولت التقدم للأمام شمالا كان يتم ضربها من قبل الجيش.

# منذ البارحة قوات الجيش تقدمت جنوبا نحو مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع، تقدمت نحو القسم الشمالي و استاد ودنوباوي و تمشيط كلية التربية وما حولها و تم ضرب تجمعات مليشيا الدعم السريع عند الجامعة الإسلامية للبنات في شارع النص و تنظيف كامل المنطقة الي مدخل مقابر الجمرية والمنطقة الصناعية ام درمان و الحرفين والسوق الشعبي و جنوبا مناطق حي العرب و حي المظاهر و من مقابر البكري و الضغط شرقا نحو الدومة و زريبة الكاشف و القلعة وود البصير.

# الاشتباكات الكبيرة تدور في حي العرب وحي العمدة والمسالمة والسوق الشعبي والمنطقة الصناعية، والسيطرة على تلك المناطق يعني من قبل الجيش فتح مدخل نحو امبدة وأحياء أمدرمان القديمة.

# غربا دارت مواجهات شرسة بين الجيش ومليشيا الدعم السريع في شارع الواجهة ولم تحسم هذه المعركة حتي الان.

# قوات الجيش تحركت جنوبا نحو الفتيحاب وصالحة، وأستطاعت دحر إرتكاز مليشيا الدعم السريع الأول والثاني وأستطاعت الوصول آخر محطة الشقلة بالقرب من الجامعة الاسلامية، ودارت معركة عنيفة هنالك لم يستطع احد الطرفين حسمها.

# عموما أستطيع القول وبكل صدق أن الجيش يحقق إنتصارات كبيرة حتي الان في أمدرمان، لكن لازالت المليشيا تسيطر على المربعات وصالحة وأحياء أمدرمان القديمة والعرضة وامبدات والدوحة والمنصورة وحي النخيل، لكن الجيش يتقدم نحو تواجد مليشيا الدعم السريع ويضيق الخناق عليها تمامآ، لكن هي حرب المدن غير مضمونة، لنري ماذا سيحدث.

محبة وسلام

#خال_الغلابة

محمد خليفة

