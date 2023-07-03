



⭕️ بتّفق مع أمادو وآخرين إنه دولة ٥٦ لا تمثّل الحلم السوداني، محتاجين نبني دولة جديدة؛

لــــــــــــكـــــــــــن؛

حميدتي ما الزول الببنيها؛

في الحقيقة هو عصارة فشل دولة ٥٦!

⭕️ بتّفق مع الحرّيّة والتغيير وكثير من الناشطين في إنّه الجيش السوداني فيه مشاكل كتيرة؛

والمنظومة الأمنيّة ككل معطوبة؛

لــــــــــــكـــــــــــن؛

حميدتي ما الزول البصلّح المنظومة الأمنيّة؛

في الحقيقة تفكيك ميليشيا الدعم السريع ونزع سلاحها هو أوّل خطوة في اتّجاه إصلاح المنظومة الأمنيّة؛

⭕️ بتّفق مع كثير من المثقفين في إنّه الكيزان سيّئين، وخربوا البلد؛

لــــــــــــكـــــــــــن؛

حميدتي ما هو الزول البعالج خراب الكيزان؛

بل في الحقيقة حميدتي هو أكير فضلات الكيزان المحتاجين نتخلّص منّها؛

بعد كدا حقّو تتّفقوا معاي إنّه التلاتة شهور دي، والأربعة سنين القبلها، ورّتنا بوضوح إنّه لا سبيل للتعايش السلمي مع العصابة دي؛

#تشليع_الدعم_السريع المفروض يكون في قمّة أولويّاتنا؛

ما حصل في تاريخ البلد دي تعرّضت لخطر وجودي زي دا؛

ماف فرد واحد في البلد دي، عايش في أيّ مكان في الكوكب دا، سلم من الضرر بسبب العصابة دي؛

#كفاية!

#حميدتي_انتهى

عبد الله جعفر