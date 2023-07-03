شاهد بالفيديو.. (نرفض التحالف معك لأنك مطية وضهرك إيجار للبدفع أكثر) تفاصيل الاجتماع السري الذي دار بين قادة النظام السابق وحميدتي عندما أراد الأخير التحالف معهم





كشف السياسي السوداني المعروف حسن إسماعيل نوايا قائد قوات الدعم السريع حميدتي لاستلام السلطة قبل إندلاع حربه مع الجيش.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد إسماعيل خلال لقاء تلفزيوني صحة ما قاله الفريق أول ياسر العطا خلال تنوير عسكري له.

وكان العطا قد أكد خلال لقاء له مع ضباط وجنود بالجيش أن قائد الدعم السريع اجتمع مع بعض قادة نظام البشير السابق بغرض التحالف معهم ولكنهم رفضوا.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد زاد المحلل السياسي على ذلك بكشفه عن تفاصيل إجتماع حميدتي مع الإسلاميين مؤكداً أن ردهم له كان صادماً حينما وصفوه بالمطية موضحين له أن ظهره للإيجار وللبدفع أكثر.

كما أكدوا له أن مشروعهم واضح ومبني على التحالف مع أحزاب مؤثرة حتى لو كانت ضد عقائدهم مثل تحالفهم السابق مع الدكتور جون قرنق.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين