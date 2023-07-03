شاهد بالفيديو.. الناشط صلاح سندالة يتغزل في أركو مناوي ويهاجم الفنانة ندى القلعة بسبب دعمها للجيش ويذكرها بعلاقتها بشريف نيجيريا





بث الناشط السوداني المعروف ونجم السوشيال ميديا الشهير صلاح سندالة مقطع فيديو هاجم من خلاله عدد من نجوم السوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد هاجم سندالة الدكتور نادر العبيد والصحفية عائشة الماجدي والناشطة رانيا الخضر والناشط الشهير “الإنصرافي” بعد وقفتهم مع الجيش ووصفهم بأنهم عار على القوات المسلحة.

وخصص سندالة مساحة خاصة من حديثه للسخرية من الفنانة ندى القلعة والهجوم عليها بعد أن ذكرها بأغنيتها لشريف نيجيريا الذي أهداها أغنية قبل عدة سنوات.

وتغزل الناشط الساخر بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين في السيد مني أركو مناوي ووصفه بالجنرال, كما طالب النشطاء بالابتعاد عن الفتنة مؤكداً أن الصلح بين البرهان وحميدتي سيحدث قريباً.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين