عائشة الماجدي: تحية لإهالي الحلفايا وحجر العسل





بالأمس كانت هناك حادثتين بمنطقة الحلفايا ومنطقة حجر العسل ..

في منطقة الحلفايا حادثة خطف البنات من قبل مليشيا الجنجويد في عادة خسيسة حولت حرب الجنجويد من دواس مع رجال الجيش والذهاب الي معسكراتهم التي أستولى عليها الجيش وطردهم منها الي حرب علي أجساد البنات خطفًا واغتصاب ..

مسألة خطف البنات المحترمات من أهلنا بالحلفايا يجب ان تلاقي حظها في القنوات العالمية وعلي كل من يستضاف من المحللين السودانين في قناة أن يتحدث عن جريمة خطفت

البنات حتي يثبت جرائم الدعم السريع المتمرد ..

وقفة أهالي الحلفايا وتمركزهم رجال رجال ومحاصرتهم لقائد مليشيا الدعم السريع بكامل سلاحه يعتبر أنجاز وعين حمراء لعدم إنتهاك شرف بنات الحلفايا وأكدوا رجال الحلفايا أن وجودهم في باطن الأرض اهون عليهم من يكونوا أحياء وبناتهم

تحت وطأة مليشيا الدعم السريع وركزوا رجال الحلفايا حتي تحرير بناتهم الشريفات ..

أما منطقة حجر العسل —

تحدثوا كما الرجال مع همباتة مليشيا الدعم السريع أن حجر العسل لا توجد بها حامية جيش إن اردتم الدواس أمشوا للجيش

في ثكناته في كلام رجال واضح منهم ..

رجال حجر العسل داوسوا المليشيا حتي سقط رجل كريم شهيد

عندهم وجرح أخر ..

وكل ذلك حدث بوجود العُملاء المريضين المتعاونين مع المليشيا في منطقة حجر العسل من أجل حفنات جنيهات سرقتها مليشيا الدعم السريع لتعطيها ضعيف النفس مخبرهم

من حجر العسل ..

الرجال الرجال في حجر العسل دحروا رمم المليشيا وحرقوا منزل وممتلكات عميل المنطقة وطردوه خارج المنطقة لانه وسخان

ومتسخ وملطخ بقرف المليشيا …

انا فخورة وبزغرد لكل رجال الحلفايا وحجر العسل فأنتم الرجال

حافظين الأعراض والممتلكات والوطن دحرتهم المليشيا والمتعاونين معهم …

الله يقويكم وتقيفوا سد منيع ضد كل من تسول له نفسه بمد ديله وقطعه له من طرف ،…

كونوا بخير فأنتم ضربتم مثل في الرجالة …

وصلوا تحياتي ليهم

أختكم عائشة الماجدي