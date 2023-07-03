شاهد بالفيديو.. ممثل سوداني يقلد العميد طبيب طارق الهادي بطريقة ساخرة وجمهور مواقع التواصل يهاجمه ويصفه بالفاشل





تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من التداول على السوشيال ميديا وصاحبته ردود أفعال غاضبة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الممثل والكوميديان السوداني محمد ترويس وهو يقوم بتقليد العميد طبيب طارق الهادي بطريقة ساخرة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وعلى عكس التوقعات لم يعجبه الفيديو, وقام بانتقاد الممثل الذي تم وصفه بالفاشل وصاحب المحتوى الفارغ, وامتدح عدد من المعلقين الطبيب طارق الهادي واعتبره المعلقون مثال للرجل الوطني الغيور.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين