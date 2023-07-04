ندى القلعة تنشر كلمات أغنية: الخرطوم بتبقى المقبرة.. للخشوها بالباب الورا





لجويه يامطر الحصو

دقي الدعته والخونه العصو

الخرطوم بتبقى المقبرة….للخشوها بالباب الورا ….

البنجرا بالجنزير تقيل…. جايبة مدفعية عطبرة

الهجانة ديدان الفلا…. البداوسو جاموس الخلا…..

امرق ليهم النقعة البيوت…. ماتسويهن ليك رقراق ضرا

راصداك الف وسين جايبة الخبر… مو أن شفرت وغبيت الاتر….

القيادة وضبت الكمين…. اكرب قاشك ماترخي الكمر

ناس الهيئة واب طيرة الشرس…. فتاكين ونابهم مفترس….

مدفعية الجيش والراجمات. …عاد يا ويلك إن لفوا الترس

خوت سارة كف زي الصقر …كان بالبر وكان راكب النقر… اكسح امسح دك ما تجيبو حي…

يا الشهادة يا الفوز والنصر

لمو لينا من كل الدول …المرتزقة والخونة الهول…

شفت الهين اب امدآ قصير….

عاد ارجاها جاياك الطول

السودان دا محروس بالرجال

من ولدونا ناس حربة وكتال

الخرطوم عصية على الجيوش… رأس غردون قريب ليك والمثال

كلمات الحان هيثم عباس🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩



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نقلا عن صفحة ندى القلعة