هبة البشبيشي: لا نصنع بوسنة وهرسك جديدة في السودان





قالت الدكتورة هبة البشبيشي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان تحذيرات منظمة أطباء بلا حدود من أن ولاية النيل الأبيض إغاثية من تفشي الحصبة وسوء التغذية بين الأطفال في مخيمات النازحين خير دليل على حجم الكارثة التي يعيشها أبناء الشعب السوداني من عدم الحصول على الغذاء وانتشار الأمراض في كارثة انسانية جديدة.

وأكدت في تصريح لفيتو ان النتيجة الطبيعية للقتال هو هذه الحالة المأساوية وهو الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه كارثة صحية نتيجة انتشار الاوبئة وانتقالها من السودان إلى الدول المجاورة ولابد من تدخل سريع وعاجل من الصليب الاحمر ومنظمة اطباء بلا حدود لإنقاذ الشعب السوداني وحث المجتمع الدولي على التدخل وانهاء الحرب في السودان.

وتابعت لابد ان تكون هناك هدنة انسانية وانصياع المتصارعين لصوت العقل ووقف القتال لأننا لا نصنع بوسنة وهرسك جديدة خاصة وان مخرجات القمة العربية بجدة ليس لها أي تفعيل على ارض الواقع لان كلا من الضغوط والمحفزات لم تؤت النتائج المرجوة منها والا ستكون كارثة انسانية في السودان. وواصلت حديثها قائلة ان الصراع في السودان سوف يستمر حتى ينتصر طرف على الاخر هذا في اعتقاد طرفي النزاع بغض النظر عن الضحايا من الشعب السوداني.

“فيتو قيت”