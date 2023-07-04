طبيبة أسنان: مشكلة مص الإصبع وكيفية العلاج





مص الإصبع سلوك عادي في مرحلة الطفولة المبكرة أما إذا استمر المص إلى ما بعد السادسة من العمر فينبغي البحث عن الأسباب ووضع الطرق الناجحة للعلاج، بحسب ما ذكرت طبيبة الأسنان “د. نجوان” على موقع “اهتمامنا“.

أضرار مص الأصابع:

عمر الطفل ومدة المص وشدته وحالة الفم تؤثر في إمكانية حدوت مشكلات للأسنان مثل:

1- نتوء الأسنان إلى الخارج.

2- عدم إطباق الأسنان بشكل صحيح.

3- حدوث مشكلات في المضغ والتنفس.

4- ضعف نمو عظام الفكين.

5- مشاكل في النطق والتلعثم في الكلام.

6- دفع اللسان إلى الامام عند النطق.

علاج مشكلة مص الإصبع:

العلاج السلوكي الذي يساعد الطفل على تجنب مص أصابعه من خلال تقنيات مختلفة لتغيير هذه العادة، وتوجيه الطفل عندما يمص إصبعه بحب وحنان وتجنب عقابه أو زجره بقوة.

الحديث مع الطفل وبيان هذه العادة السيئة له إذا كان سنه يسمح بالفهم.

استخدام جهاز كاسر العادة يضعه الطفل في فمه بحيث يمنعه من مص ابهامه، أو جهاز الإبهام وهو جهاز مصنوع من البلاستيك، ويلبس في الإبهام.