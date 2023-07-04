



#خريطة_الطريق

مع انتصارات الجيش المتتالية على التمرد نصيحتي للبرهان وزملائه في السرداب بتسليم السلطة بشكل سلس وسلمي لمن يلونهم في التسلسل الهرمي، مقابل الحصول على معاملة أكثر تعاطفاً.

تعلن القيادة الجديدة حالة الطوارئ وحل جميع المؤسسات السيادية.

إعلان مجلس عسكري مدني مؤقت من ٢٠ شخصاً برئيس ونائبه ومجموعة من الضباط وعدد محدود من القضاة والدبلوماسيين المخضرمين.

تعيين ولاة عسكريين على جميع الولايات.

تعيين إدارة تنفيذية طارئة للبلاد برئاسة رئيس لمجلس تنفيذي وعضوية ما لا يزيد عن ١٠ أفراد للداخلية، والخارجية، والإنقاذ والطوارئ، والخدمات الصحية، وشئون النازحين والمال، والنقل والطيران والموانئ ، والإعلام، والنجارة، والتموين والسلع.

إعلان هدنة من طرف واحد لمدة أسبوع يسمح فيها بالإستسلام وللقوى السياسية بالإعلان عن مواقفها من مؤازرة الجيش الوطني أو التمرد.

الإنخراط في مفاوضات عاجلة مع عدد من دول الحوار لعقد اتفاقيات دفاع مشترك عاجلة للمساعدة في الحفاظ على وحدة أراضي البلاد، وتأمين المواطنين، وعدم الدخول في أي عمليات عسكرية.

تفرغ الجيش لحسم التمرد.

محمد عثمان ابراهيم