محمد وداعة: الاسلاميين.. التناقض الفرعى





لماذا لا تعانى الولايات الخالية من قوات التمرد من الانتهاكات*؟

*لماذا تنتهك البيوت و الاعراض فى الولايات و المدن التى تتواجد فيها القوات المتمردة* ؟

*لماذا لا تنهب البيوت و تغتصب النساء فى (16) ولاية يسيطر عليها الجيش* ؟

*الكثير من لجان المقاومة و لجان الاحياء فى طليعة المواطنين و هم يتصدون لعدوان المليشيا المتمردة*

*لا احد يستطيع مصادرة حق الاسلاميين كمواطنين فى الدفاع عن كيان الدولة مثلهم كسائر المواطنين*

بالرغم من المحاولات المستميتة للقوات المتمردة و حلفاءها ، التى هدفت الى تزوير الوقائع و تحديد 15 ابريل كبداية للحرب ، هذه المحاولات فشلت و لم تعد كافية لحجب الحقيقة حول البداية الحقيقية للحرب و التى بدأت فعليآ باندفاع (130) تاتشر الى مروى و محاصرة القاعدة الجوية و المطار بتاريخ 12 ابريل ، بالاضافة الى جلب مدرعات و ناقلات جند من منطقة الزرق و حشد آلاف المقاتلين فى المدينة الرياضية ، فشل مخطط الاستيلاء على السلطة بالانقلاب الذى كان سيبدأ بتصفية قيادات الجيش ، و تنصيب قائد جديد يعلن ان القوات المسلحة صححت موقفها و اطاحت بمن يعيقون التحول الديمقراطى و تنفيذ الاتفاق الاطارى ، ليتولى حميدتى بحكم منصبه نائب رئيس مجلس السيادة مقاليد الامور ،

هاجمت القوات المتمردة و فى توقيت واحد مطار مروى ومطار الخرطوم ، القيادة العامة والقصر الجمهورى ، و بيت الضيافة ،

مستشار القوات المتمردة محمد مختار النور اعلن فى مساء 15 ابريل للجزيرة مباشرة ان قواتهم تسيطر على 90% من العاصمة ، و ان هدف العملية هو العودة للعملية السياسية و ان هذه الحرب هى فاتورة من اجل التحول الديمقراطى و تكوين حكومة مدنية و ان العملية السياسية لا زالت جارية ، و قال بان قوات الدعم السريع ستقوم بالقبض على برهان و كباشى و العطا و سيتم التعامل معهم وفقآ للقانون ، و قال حميدتى ان هدفه هو القبض على البرهان المجرم و تقديمه الى العدالة ، او قتله ، و هى بلا شك اهداف تتجاوز ذريعة رد الهجوم المزعوم على المدينة الرياضية

غابت شمس يوم 15 ابريل دون تحقيق الاهداف التى حددتها حميدتى لقواته المتمردة ،وتحولت الى مهاجمة كل معسكرات و مقرات الجيش ، و انتشرت فى الطرقات ، وهاجمت القيادة العامة بكثافة بهدف السيطرة عليها ، هذه الاعمال الحربية كان الهدف منها الاستيلاء على السلطة بشكل كامل ، و كشفت المعارك عن تواجد القوات المتمردة باعداد كبيرة و اسلحة نوعية ، ووجود كثيف لمرتزقة اجانب من تشاد و مالى و النيجر و الكمرون و افريقيا الوسطى و جنسيات اخرى ، تم ضرب و تدمير متحركات عسكرية و امدادات قادمة من ليبيا و افريقيا الوسطى ، و ثبوت وجود مقاتلين و خبراء من فاغنر فى صفوف القوات المتمردة ،

بعد فشل السيطرة على القيادة العامة و تصفية قيادات الجيش ، و تدمير المعسكرات الرئيسية للقوات المتمردة ، انتقلت القوات المتمردة الى اقامة ارتكازات فى الشوارع و دخلت المستشفيات و محطات المياه و الكهرباء و مرافق الخدمات ، تمركزت داخل الاحياء و نشرت القناصة فى اسطح المبانى و جعلت من المواطنين دروعآ بشرية ، و بدأت اكبر عملية سلب و نهب شهدها العالم ، نهب البنوك و الاسواق و المصانع و الشركات، نهب المواطنين واحتلال بيوتهم ، اتخاذ المستشفيات مراكز عسكرية ، فتح السجون و اخراج آلاف المحكومين و المنتظرين ،حرق ممنهج لسجلات المحاكم و الاراضى ،تدمير ممنهج للجامعات و المراكز البحثية و المتحف القومى و دار الوثائق ،

كشفت القوات المتمردة عن حقيقة اهدافها ، فعملت على اعتقال المدنيين و تعذيبهم وتهجير المواطنين قسرا ، و ارتكبت قائمة طويلة من جرائم الحرب ، و انتهاك قواعد الاشتباك ، واغتصبت الحرائر من النساء و الفتيات و بثت مقاطع مصورة لكل هذه الانتهاكات التى مارستها ،

تراجعت و اختفت الاحاديث المضللة بأن هدف الحرب هو تحقيق التحول الديمقراطى و الدولة المدنية ، و تغير الشعار الى ان الحرب مواجهة مع الكيزان و الفلول ، وان الحرب بدأها الكيزان فى المدينة الرياضية ، و تجاهلت قيادات سياسية (مزاعمها ) عن محاولتها نزع فتيل الازمة و تجنب الحرب حتى فجر يوم 15 ابريل ، نسيت هذه القيادات انها كانت قد حددت يوم 6 ابريل لتوقيع الاتفاق النهائى ، و 11 ابريل لتكوين الحكومة ، و نسيت بعد ذلك تصريحاتها الموثقة ( البديل للاطارى هو الحرب ) ،

هذه القوى السياسية سقطت اخلاقيآ و سياسيآ ، فوقفت متفرجة على ممارسات القوات المتمردة فلم تستطع ادانة انتهاكات القوات المتمردة التى استباحت الاحياء السكنية نهبآ و احتلالآ و اغتصابآ ، و بينما تتحدث هذه القوى عن العودة للعملية السياسية فى ظل هذه الانتهاكات ، و السرقة و النهب و الاغتصابات ، استنكرت ما تسميه بمشاركة الاسلاميين فى المعركة ضد القوات المتمردة الغازية ، هذه القوى بعيدة عن نبض الشارع و لا تسمع الا صدى افكارها و احلامها القديمة و التى عصف بها تمرد حميدتى ،

سؤالنا للاخوة اهل الاطارى ، لماذا لا تعانى الولايات الخالية من قوات التمرد من الانتهاكات ؟ و لماذا تنتهك البيوت و الاعراض فى الولايات و المدن التى تتواجد فيها القوات المتمردة ؟ لماذا لا تنهب البيوت و تغتصب النساء فى (16) ولاية يسيطر عليها الجيش ؟ رغم المعاناة و قسوة الحرب فان الشعب السودانى ظل يساند الجيش ، الكثير من لجان المقاومة و لجان الاحياء فى طليعة المواطنين و هم يتصدون لعدوان المليشيا المتمردة ، كل الشعب السودانى يخوض معركة وجودية و مصيرية ، لا يزايد احد على احد فى حقوقه وواجباته كمواطن ، المشاركة فى حماية الارض و العرض واجب كل سودانى ، لا احد يستطيع مصادرة حق الاسلاميين كمواطنين فى الدفاع عن كيان الدولة مثلهم كسائر المواطنين، حرب حميدتى ضد الشعب السودانى جعلت منه التناقض الرئيس، و ما عدا ذلك تناقض فرعى

محمد وداعة