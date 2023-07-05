الدعم السريع يستمر في معاركه داخل الخرطوم ويعلم بأن حسابات النصر تكاد تكون معدومة ولكن يراهن (..)





الموقف العام في تقديري يسير بصورة أفضل لصالح الجيش فالمشهد يكاد يكون واضح لعامة الناس خصوصاً الذين عايشوا الخرطوم في أيامها الأولى للحرب فتلك الإرتكازات التابعه لقوات الدعم السريع قد زالت بشكل كبير مع وجود إنتشار محدود في بعض المناطق المتفرقه بالعاصمه بمحلياتها الثلاثه !!

الدعم السريع فقد العتاد الكُلي بنسبة ٧٠% تقريبآ لدرجة أنه لجأ لإستخدام السيارات الصغيره والدراجات البخاريه المنهوبه من المواطنين !! كما أنه فقد التعاطف العام والقبول الشعبي منذ أول أيام الحرب !!

يستمر الدعم السريع في معاركه داخل الخرطوم وهو يعلم بأن حسابات النصر فيها تكاد تكون معدومة إلا أنه يُراهن على حصار بعض المناطق وينتظر لحظة إنهيارها

الدعم السريع يركز على مبنى الإحتياطي المركزي بأمدرمان لأنه معسكر تابع لقوات الشرطه وسقوطه قد يزيد من كفه الموازنه ويراهن على أن الدعم السريع قادر على هزيمه الجيش وإسقاط المواقع رقم فقدانه للكثير من الآليات!!

الجيش السوداني أنهى الوجود الآلي لقوات الدعم السريع بتدمير الآليات الضخمه والأسلحه زات كثافه النيران وتدمير المستودعات المعروفه للدعم السريع مع قتله لعدد كبير من افراد وقيادات صفوف المليشيا !!

الجيش بدأ منذ يومين خط الهجوم بعد أن كان في خط الدفاع بذلك إنتقلت القوة العسكريه المنظمه والضاربه والفاعله وأصبحت بيد القوات المسلحة السودانية!!

الجيش السوداني يُدير المعركة العسكرية ويشرف على أمن الولايات الخاليه من التمرد ويتابع السياسات الخارجيه ويُبرر مواقفه الداعيه لضرورة حسم التمرد أو الاستسلام !! إذا إستمر الجيش بنفس القوة التي ظهرت خلال اليوم وأمس قد يتمكن من تحقيق إنتصارات خاطفه وسريعه ومتتاليه !!

تبيان توفيق الماحي أكد

