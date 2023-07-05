البيلي: خدعني الصديق حافظ كبير عندما قال لى أنه محايد فى هذه الحرب





خدعني الصديق حافظ كبير عندما قال لى أنه محايد فى هذه الحرب ، وأنه قد وظف قلمه وصوته لوقف هذه الحرب ، كما دعاني للعمل على وقفها ، ولكن اليوم أتفاجأ أن المتمرد المقدم صول الفاتح قرشي يحمل جوال حافظ كبير ويتحدث به مع قناة الحدث بل يستخدم حسابه الشخصي فى الاسكايب ،

قد نبهني الصديق محمد صابر لهذا الأمر ولكن وبحكم معرفتي بحافظ وهى معرفة أمتدت لسنوات اعطيته benefit of the doubt وقلت والله لو رأيت لحيته تقطر خمرا لقلت أنها سكبت عليه ، ولكن بعد الأدلة التى جاء بها صابر فأنا والله ليس إلا أن أعلنها أن حافظ خدعني .

Hasabo Albeely

