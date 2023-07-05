شاهد بالصورة: عدد كبير من الذين إستجابو لنداء الجيش في احدى ولايات السودان لكن أين فرافير الخرطوم





الصورة دي لمعسكر بالنيل الأبيض ، وفيها يظهر عدد ضخم من الذين إستجابو لنداء القوات المسلحة.

السؤال وين الاولاد الفرافير الكانوا يوميا ماشين الجيم وبيبنو في عضلاتهم ولابسبن فنائل ضيقة وداقين سستم ونص جعباتهم برة !؟

وين الشفع الغياظين الكانوا بيفحطو بالعربات في شوارع الخرطوم؟

وين الشباب الكانوا عاملين زحمة في شارع 117 وبيتنمروا على غيرهم من أبناء الفئات الفقيرة.

واضح إنو العضلات دي كانو بيعلموها عشان يلفتو انتباه الجكس.

وواضح جدا اختلال موازين العدالة.

ياهم ديل شباب الريف الحرمتوهم من التعليم والعلاج عبر سياسات الخصصة ، ديل عرب ظوط وناس الولايات الكنتو بتتاففو منهم وشايفنهم ملو ليكم العاصمة.

الليلة جايين ينقذو ليكم الكدايس الخليتوها في العمارات.

معمر موسى



