شاهد بالفيديو .. أميرة النور مقدمة برنامج نور: ليس البيت هو البيت ولا الممتلكات هي الممتلكات!





تساءلت طبيبة الأسنان والناشطة المجتمعية “أميرة النور”، مقدمة برنامج “نور” على فضائية سودانية 24 خلال شهر رمضان، تساءلت عن أوضاع السودانيين بعد اقتراب الحرب من الشهر الثالث، وقالت بحسرة” “مازال نفس الخوف والحيرة، ودا اختبار صعب لحياتنا”.

وأضافت “أميرة” بحسب رصد محرر “كوش نيوز” على صفحاتها بشبكات التواصل الاجتماعي بأن “ليس البيت هو البيت ولا الممتلكات هي الممتلكات، خرجنا نملك حياتنا وصحتنا فقط”. وعبرت أميرة عن اكتشافها لعدة أشياء مستلهمة من واقع الحرب، فقالت موجهة حديثها لمتابعيها:

اكتشفت ممكن تعيش من غير دولاب ومن غير حاجات قيمة فأنت القيمة الأساسية في حياتك.

اكتشفت بإنو ممكن نستمتع بأقل التفاصيل في حياتنا طالما نحن بخير وأهلنا كويسين.

هنالك فرص متجددة للناس السافرت خارج السودان وفي الولايات وكل واحد يبحث حوله وبجد أكيد أبواب جديدة، فقط لازم نتقبل الواقع ونتجاوز الصدمة الأولى السببتها لينا الحرب. هذه دعوة للشجاعة وللقوة والخطوة الأولى.

وجاءت تعليقات المتابعين على النحو التالي:

“أسمعوا للكلام الإيجابي دا”، ” أحوج ما نكون للكلام ده والله”، “ربنا يؤمنا في بلدنا وينور بصيرتنا ويرزقنا اليقين”، ” شكراً جميلاً، خطوات وضوح الفرصة تعتمد على قوة الإرادة ونور اليقين، وظروف الآن بتظهر لينا قوة معدنا، عشان نشوف الفرص الحولنا لازم نحاول نتبنى حلم واضح، نركز على هدف يحقق الحلم أو أهداف، نعبر عن حلمنا ونعكسه للحولنا، ونتيقن بالوصول إليه، هنا ستضح الرؤيا وتتبني المبادرة، وتجذب الفرص”، ” تسلمي يا أميرة على الكلام الجميل ، ربنا يعيننا ويقوينا نجتاز الامتحان الصعب ده ..ويسلم بلدنا ويحررها من الأعادي والمتربصين”.

الخرطوم – “كوش نيوز“