حسن اسماعيل: لماذا لايجتمع كل هؤلاء المقاطيع في حزب واحد يسمونه (الهبرو ملو)؟





– انا أتذكر جيدا والأرشيف يدعم ذلك التذكر عدد المرات التي اجتمع فيها قادة قحط في السفارة الإماراتية وفي منزل السفير السعودي وفي مكتب فولكر ثم مرة وحيدة في دار حزب الأمة القومي ورأس الإجتماع يومها فولكر وكذلك أعرف أن قادة قحط حضروا رفع آذان الصبح في بيت المتمرد حميدتي صبيحة تمرد ١٥ أبريل ثم أنهم قبل أربع سنوات قابلوا ( أبي احمد) في بيت رجل أعمال شهير

– ياترى متى اجتمعت هذه القيادات في دورها؟ من ينشر لنا أوراق مقررية هذه الأحزاب والقرارات التي اصدرتها وهي مجتمعة في دورها قبل أن تغادر إلى أوغندا؟

– لماذا لايجتمع كل هؤلاء المقاطيع في حزب واحد يسمونه( الهبرو ملو)

– علما بأن أحد الإخوة الذين كانوا ضمن وفد موسفيني مرفود من حزبه والسجمان عرمان مرفود من ثلاثة أجسام سياسية سابقة

– إييييه

– كانوا نشطاء فكونوا تحالف قوى الحرية والتغيير ثم تمزق هذا التحالف فعادوا نشطاء ( سائحون) ( رحالة) ( طوافون ) على الموائد فأفٍّ لهم سائر الدهر

– اطلبوا المدنية عند موسيفيني!!!

حسن اسماعيل