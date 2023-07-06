



عندي ملاحظتين مهمّات ومرتبطات

١) ملاحظ التفاف شعبي متزايد بشكل كبير حول الجيش، وإحساس عام بقدرته على الانتصار؛

٢) ملاحظ سخط وهجوم متزايد وسط ناشطين معروفين في صفوف الثورة على قوى الحرّيّة والتغيير؛

يبدو لي دا النداء الأخير؛

الناس ترجّتكم كتير تسحبوا الغطاء السياسي والشرعيّة من الدعم السريع؛

والآن الأمور ماشّة في اتّجاه سحب الشرعيّة الثوريّة منّكم؛

وصدّقوني، كوادركم داخر لجان المقاومة ما ح تسعفكم لو وصلنا الحتّة دي؛

الزخم الخلقته الحرب ما أقل من الخلقته الثورة؛

يعني اللعبة دي ماشّة تتشكّ وتتوزّع من جديد؛

المجلس العسكري كان محسوب على حميدتي، وانتو الكنتو بتمثّلوا صوت الشارع؛

الشغلة كادت تنقلب رأساً على عقب؛

قرّبتو تبقوا في نظر الناس سدنة حميدتي؛

علماً بأنّه فيه كتلة كبييرة دخلت المعادلة السياسيّة بعد الحرب: الأغلبيّة الكانت صامتة أيّام الثورة.

عموماً دي نصيحة يا ريت تفكّروا فيها بتأنّي، من غير انفعال وشتايم وسفه؛

#حميدتي_انتهى

أحسن تعيدوا ترتيب أوراقكم على هذا الأساس!

عبد الله جعفر

