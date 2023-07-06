لماذا الجنينة وسلطنة المساليت ؟!!





كثير من أهل السودان والجوار الافريقي والعربي لايعلمون الكثير عن قبيلة المساليت وسلطنتها للاسف، برغم ان هذه السلطنة كان لها دور وتاريخ يجلب الفخر والاعتزاز لأي مواطن سوداني أو افريقي الانتماء.

اولا :

منطقة سلطنة المساليت هي الوحيدة في أفريقيا والسودان الجغرافي الحالي التي لم تكن تحت الاستعمار أو الوصاية الانجليزية أو الفرنسية.

ثانيا :

السلطنة الوحيدة أو القبيلة الوحيدة التي قاتلت القوات الفرنسية وانتصرت عليهم مرتين متتاليتين برغم أنهم الذين كانوا يحتلون الجارة تشاد والشمال الغربي الافريقي أجمالا وأصبح الحد الفاصل بين الاحتلال الفرنسي في شمال و غرب افريقيا والسودان هي أراضي سلطنة المساليت التي جعلت اخر نقطة يقف عندها الاستعمار الفرنسي هي سلطنة( ادري ) التي تبعد حوالي الساعة والنصف تقريبا من مدينة الجنينة حاضرة سلطنة المساليت

ثالثا :

استطاع السلطان( بحر الدين )بذكاء سياسي منقطع النظير ودبلوماسية من الطراز الرفيع و الفريد أن يجمع القوتين العظمتين انذاك في منطقة (قولاني )التي شهدت توقيع اتفاقية بين القوتين الفرنسية والبريطانية، تٌعطي السلطنة المنتصرة ( المساليت )حق تقرير مصيرها دون جبر أو وصايه او رضوخ لأياً من القوتين واستطاع السلطان( بحر الدين ) تأمين سلطنته وحتي شعب المساليت الذين يقيم في دولة تشاد في سلطنة (ادري ) وضَمن لهم حرية الحركة والتنقل من وإلى اندوكة السلطان “الجنينة” وسلطنة (ادري) في تشاد.

رابعا:

اعطت الاتفاقية المساليت الحق في إقامة دولتهم المستقلة عن تشاد والسودان، ولكن قيادة السلطنة والمساليت اختارت طوعا ان تكون سلطنتهم ضمن السودان وحافظوا علي حقهم في الاستقلال متي ماشاؤا.

خامسا:

تم توقيع ( اتفاقية قولاني ) وهي منطقة علي بعد ساعة من الجنينة في يوم ١٩/٩/١٩١٩ بين الإنجليز والفرنسيين وبين سلطنة المساليت، وبهذه الاتفاقية، تعتبر سلطنة المساليت هي صاحبة اليد الطولي علي تلك المنطقة التي لم تٌدنس بالاستعمار وهي حددت حدود السودان من الجهة الغربية كنواة للسودان الجغرافي المعروف الان.

مما ورد أعلاه يمكن للقارئ الفطن ان يٌكون رؤية لماذا الاستهداف للجنينة باستمرار و الاستهداف لقبيلة المساليت ؟.. عليه لقد تبلورت لي رؤية عن هذا الاستهداف لهذه القبيلة ولهذه المنطقة واضع امامك عزيزي القارئ سؤالين يمكن من خلال الاجابة عليهما ان تصل او تفسر لك لماذا التامر علي منطقة الجنينة والمساليت. أدناه السؤالين.

اولا :

ما هي أفضل منطقة يمكن من خلالها بدء تقسيم السودان؟.

ثانيا :

كيف يمكن إخلاء المنطقة من العوائق البشرية والإدارية والسياسية؟.

ويمكن ايضا الان ان تجيب، كيف يمكن للشعب السوداني المحافظة علي وحدة السودان من التمزق ؟.

التحية والتضامن عبر القاريء الي أهل الجنينة الذين ظلوا يعيشون بسلام في سلطنة المساليت في خلال أكثر من مائه عام ماضية وان شاء الله لقرون قادمة.

عبدالعزيز يعقوب -فلادليفيا