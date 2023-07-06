مواطن سوداني يقتل فردين من المليشيات الإجرامية دخلا بيته





مواطن سوداني يقتل فردين من المليشيات الإجرامية دخلا بيتهم. نشر تسجيل فيديو يظهر الجثتين داخل بيته. الملفت في كلامه هو قوله بأن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها السلاح الناري!

ماذا يعني ذلك؟

هذه رسالة يجب أن يفهمها الجنجويد جيداً؛ إستخدام السلاح الناري ليس أمراً معقداً مثل قيادة الطائرات؛ يُمكن استخدام السلاح بسهولة. وكل الناس لديهم دوافع قوية للدفاع عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ولا يخافون الموت.

الشعب السوداني أكثر منكم ويطور دوافع للقتال والانتقام أكبر وأقوى من دوافعكم والسلاح متوفر. لن تستطيعوا مواجهة شعب كامل؛ هذه معركة خاسرة ومن الأفضل لكم عدم التمادي فيها.

حليم عباس

