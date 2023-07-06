الدعم السريع أو صنم العجوة الذي صنعه البشير، نوى أن يأكل البشير لو نجح في خطفه من المستشفى





الدعم السريع، أو صنم العجوة الذي صنعه البشير، نوى أن يأكل البشير الصانع لو نجح في خطفه من مستشفى السلاح الطبي.

– جاع إله العجوة “المدعوم” نصراً لافتاً، فقرر أن يأكل العابد الذي صنعه بعد أن دخل مؤمنون جدد في دين “الدعم” أفواجاً وصاروا من العباد المخلصين وفي حاجة ليظهر الإله معجزته حتى يثبت الدين والعقل..

– أن يلتهم الرب المصنوع عبده الذي صنعه، سابقة ضد فيزياء دين الجاهلين الغابرين من العابدين الذين كانوا يأكلون الرب إذا جاعوا..

وجدي الكردي

