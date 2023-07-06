أنور الباهي: وقف الحرب يعني وقف نزيف الأرواح والممتلكات ووقف نزيف الجيش في جنوده وعتاده !





يقول البعض :

لما نفقد وطنا كلو تاني شن الفائدة من المنتصر في هذه الحرب ؟!

يقول اخر:

يجب أن تستمر الحرب حتى نقضي على الدعم السريع نهائيا !

ده برضو راي !

اغلب الظن أن الجيش سينتصر لا محال في هذه الحرب ولو استمرت عشرة سنوات

ولكن قد لايمنع انتصاره هذا من قيام تمرد جديد بمسمى جديد وفي مكان جديد مالم تتعالج جذور هذه التشكيلات العسكرية من أساسها دون أي مسكنات !

مازالت الحرب مستمرة ومستعرة بين الجيش السوداني والدعم السريع الذي تمرد عليه في الخامس عشر من ابريل 2023م نتيجة الاختلاف في مواعيد وكيفية دمج القوات في الجيش !

اصحاب الضمير الحي والنظرة البعيدة والرؤية الثاقبة والقرار الصائب هم من يطالبون بوقف الحرب الان وعندهم وقف الحرب يعني وقف نزيف الأرواح والممتلكات ووقف نزيف الجيش في جنوده وعتاده !

وقف الحرب يعني أن نفتح صفحة للحوار والسلام الجاد والمسؤول بصيغة وطنية تمنع تكرار مثل هذه الحرب !

أما أصحاب الرؤية الأخرى:

الذين يرون في استمرار الحرب ضرورة ملحة ومهمة حتى تصل أهدافها فإنهم حين يعرفوا أهمية معنى وقف الحرب ستكون قد قضت على اخضرهم ويابسهم وأن محصلتها النهائية لاقيمة لها إذا قورنت مع خسائرها وتطاول أيامها

في الخرطو التي هجرها أهلها كرهاً :

تكفل البرابرة بسرقة السيارات والمجوهرات والبنوك

عصابات السرقة والاجرام تكفلت بسرقة الأسواق والمخازن

الجماعة التانيين تكفلوا بسرقة العفش !

يكاد أن ترى عمارة أو منزل تركه أهله كما كان في أي حي من أحياء المدن الثلاث !

ده حال الخرطوم أصبح هكذا !

اذا كانت الحرب تسببت في كل ذلك بالإضافة لنزيف الأرواح والموارد وتدمير الاقتصاد وتعطيل المصانع وهروب ماتبقى من رأس المال وغيرها من المضار الكارثية اذا كل ذلك يمنعك من الدعوة لوقف الحرب يجب عليك مراجعة عقلك !

أنور الباهي