يا أهل السودان .. الذين أُخرجوا من ديارهم ونهبت اموالهم وبيوتهم





يا أهل السودان ..

يا ابناء وبنات السودان

الى الذين أُخرجوا من ديارهم ونهبت اموالهم وبيوتهم …ثم احتسبوا الأمر في سبيل الله وقالوا لله ما اعطى ولله ما أخذ .. ولعل في الأمر خيراً لا نعلمه ،

وللذين خرجوا دفاعاً عن الارض والعِرض وعن اهلهم و اموالهم وبيوتهم ، فقاتلوا ..وصعد بعضهم لله شهداء والبعض كانوا جرحى .. وآخرين ينتظرون وما بدلوا تبديلاً …

للذين رفعوا الاكف لله دعاءً او عفّروا الجباه في الارض إلحاحاً … ودعوا الله بالصبر والثبات والفلاح ودعوا للبلاد بالنصر والنجاة …… أبشروا فقد دخلتم في ظل الاية :

( فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ)..

وعزة الله وجلاله انكم على حق ، مظلومون تدافعون عن انفسكم واعراضكم وبيوتكم ، وانهم على باطل لقد قتلوا الانفس الحرام ظلماً وعدوناً ، وانتهكوا الاعراض ظلماً وعدوناً ، وسرقوا الاموال ظلماً وعدواناً ، ونهبوا البيوت والممتلكات ظلماً وعدواناً .. .

.. فلنجدد النوايا ، ونحسن الظن بالله ووعده الحق

لنطمئن بوعد الله وحسن الجزاء للصابرين في الدنيا وبدخول الجنة وحسن الثواب ..

ولئن زادونا اذىً و قصفا ..زدناهم ثباتاً وبطولةً ورضا بقضاء الله ..

أبشروا

سناء حمد العوض

