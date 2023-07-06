توكل: من يريد مساعدة السودان من الأطراف الدولية عليه أن يقف مع جيشها ويصنف حميدتي وميليشياته جماعة إرهابية





اعتقد أن حميدتي وميليشيات الجنجويد سيعود الى دارفور ليمارس جرائمه التي نشأ عليها ، عدا ذلك سيتم هزيمته في كل الولايات، كان المكان الطبيعي لحميدتي هو السجن لارتكابه مجازر ضد الانسانية ، وحل ميليشياته باعتبارها ميليشيات ارهابية ، وليس تنصيبه نائبا للرئيس وراعيا للعملية الانتقالية ،

كل من يريد ان يساعد السودان من الأطراف الدولية سيكون عليه أن يقف مع جيشها ويصنف حميدتي وميليشياته جماعة إرهابية.

توكل كرمان

16 ابريل 2023