رأي ومقالات
توكل: من يريد مساعدة السودان من الأطراف الدولية عليه أن يقف مع جيشها ويصنف حميدتي وميليشياته جماعة إرهابية
اعتقد أن حميدتي وميليشيات الجنجويد سيعود الى دارفور ليمارس جرائمه التي نشأ عليها ، عدا ذلك سيتم هزيمته في كل الولايات، كان المكان الطبيعي لحميدتي هو السجن لارتكابه مجازر ضد الانسانية ، وحل ميليشياته باعتبارها ميليشيات ارهابية ، وليس تنصيبه نائبا للرئيس وراعيا للعملية الانتقالية ،
كل من يريد ان يساعد السودان من الأطراف الدولية سيكون عليه أن يقف مع جيشها ويصنف حميدتي وميليشياته جماعة إرهابية.
توكل كرمان
16 ابريل 2023
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