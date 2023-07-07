



يلاحظ في جميع المناطق التي سيطر عليها الدعم السريع بعد تمرده تعرضت للنهب والسرقة والتخريب خاصة الأسواق.

سوق الكلاكلة اللفة حتى قبل سقوط الاحتياطي المركزي بيد الدعم السريع كان يغطي كافة احتياجات المنطقة ومنذ اول يوم انتشر فيه برابرة الدعم ومجرميه تم نهب السوق وتكسير المحال التجارية فأصبح في خبر كان !

وبما أنهم ومنذ اليوم الأول للحرب صرحوا بسيطرتهم على 95٪ من أراضي العاصمة وهم محقين بفعل تمكنهم من الانتشار والارتكاز فبالتالي هم مسؤولين مسؤولية مباشره عن كل جريمة ارتكبت سواء قتل أو سرقة أو تعدي

استباحتكم للخرطوم شجع برابرتكم من عرب تشاد والنيجر وأفريقيا الوسطى ومرتزقة الطوارق على استباحة حرمات البيوت وعروضها ونهب ممتلكات الناس بقوة السلاح بفعل تغييب دولة القانون على يدكم وهمجية ووحشية منسوبيكم !

حتى لو لم يتم حسمكم الحسم الكامل بالسلاح فإن الشعب لم ولن يغفر لكم أو يسامحكم !

لقد أصبح جنودكم عبارة عن قطاع طرق وعصابات نهب وتهجم وأصبح ديدنكم في التجنيد الجديد منح السلاح للنهب وجلب المال !!

لقد هزمتكم افعالكم قبل اقوالكم ولو أن منكم عاقل لقال لكم ارموا السلاح وابحثوا عن العفو فإن الله لن ينصر من يظلم إنسان يقول له حسبي الله ونعم الوكيل.

أنور الباهي