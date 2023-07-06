



#شهادتي_لسجل_التاريخ

الكيزان وقفوا إلى جانب الجيش في هذه الحرب؛

وقفة تحمد ليهم 👍🏽؛

بل حملوا السلاح عديل وماتوا منّهم ناس 👍🏽؛

بس دي فيها جدل، لأنّه ١) عموماً المدنيّين ما مفروض يقاتلوا، و٢) الجيش ما استنفذ احتياطيه؛

لــــــــــــكـــــــــــن؛

ما ح ننسى إنّه الكيزان هم الصنعوا الوحش الإسمه الدعم السريع دا 👎🏽، ورعوه لحدّي ما تحوّل لأكبر مهدّد للأمن القومي 👎🏽؛

وهلّلوا ليه لمن عمل مذبحة ٣ يونيو 👎🏽؛

وأكلوا موزه ومحشيه في الاعتصام الوهمي العمله أمام القصر 👎🏽؛

وعلى ذلك؛

فكلّ مساهمة الكيزان المادّيّة والمعنويّة والإعلاميّة في هذه الحرب يادابك ممكن تعتبر تكفير لجريمتهم في بناء وتبنّي الدعم السريع؛

دا كان ما طلعوا مطلوبين؛

المهم، موقفهم في الحرب دي ما بمنحهم أفضليّة على قحت!

قحت، في المقابل، شان تكايد الكيزان، وللا شان تمرّر أجندتها، وللا أيّا ما كانت أسبابها، اختارت جانب الدعم السريع في الحرب دي؛

ووقفت ضد الجيش عدييييل، بطريقة لا تخطئها العين؛

دي الحاجة الشافتها عيوني وميّزها عقلي؛

دي شهادتي، والله يسألني منّها؛

والتاريخ يسألني.

👎🏽👎🏽👎🏽

#قحت_لاتمثلني

بمثّل رقبتي براي

عبد الله جعفر