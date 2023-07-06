ماذا يحدث في الخرطوم الان .. هل إنتهت الحرب ؟





هاشتاق رائج الان : قحت لا تمثلني .. هل هذا وقت الإصطفافات الحزبية وماذا يحدث في الخرطوم الان .. هل إنتهت الحرب ؟

بداية نشكر قواتنا المسلحة التي جعلت من هذه الهاشتاقات ممكنة ومتاحة لانها في الحقيقة هي من دحرت تمرد ال دقلو الذين وقعوا في فخ قيادات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وهم طلاب سلطة ليس إلا حتى وإن كان ثمن ذلك ان تحتل مجموعات مرتزقة النيجر وتشاد وموريتانيا بلادنا بأكملها .



# قحت لا تمثل سوى دعاة الحرب وعملاء الامارات في السودان ، وهي عبارة عن مجموعة من السياسيين ( سنة اولى سياسة ) جمعت بينهم مطامع كراسي الحكم ومخصصات الوزارة وبهرجها الزائف ، وبالعودة الى منصة تأسيس قوى إعلان الحرية والتغيير نجد ان القوى السياسية الحقيقية وذات الثقل الجماهيري قد إنسحبت منها منذ العام ٢٠١٩م حينما تبين لها ان دكتور حمدوك لا يحمل اي رؤية او مشروع وطني وإنما توجيهات كانت تصدر اليه من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية بإختصار : حمدوك مجرد موظف بريطاني فاشل في السودان .

اما المجموعة البائسة التي تبنت دستور دولة جنوب إفريقيا وعقدت الورش والاجتماعات المشبوهة بغرض تفكيك الجيش السوداني لصالح ميليشيا الدعم السريع ( بشهادة كل الشعب السوداني ) كان يقودها السياسي المضطرب ذهنيا ياسر عرمان تحديدا ولا نعرف له خبرة سياسية سوى انه يجيد التعبير عن رغبات مجلس الكنائس العالمية وإستخبارات امريكا وبريطانيا كجاسوس ضعيف القدرات ومشكوك في عمالته المزدوجة للإسلاميين ( هذا ما اكد صلاح قوش نفسه ) ، وقد تم تعيين خالد سلك ناطقا رسميا باسم هذه العملية السياسية التي كان يدفع ( مصاريفها ) الهالك عبدالرحيم دقلو وبما في ذلك المظاهرات التي كانت تنطلق من باشدار ومحطة ٧ نحو الخرطوم والتاريخ لا يرحم الأغبياء .

# قحت لاتمثل أحد في السودان الان ، وسيكون ذلك ممكنا في حال ان دخلت هذه الاحزاب الكرتونية الإنتخابات العامة وتم إختيارها بواسطة شعب السودان اما ان يكون هذا التمثيل ( حنك ساكت كدا ) فهذا ما سوف لن يحدث ابدا ، لكننا وبكل وضوح نكتب ودون تردد : الجيش السوداني هو رمز وحدتنا الوطنية وصمام أمان بلادنا وهو المسؤول عن امنها وإستقرارها حتى بعد قيام الانتخابات نفسها ومن يرى غير ذلك عليه ان يخرج مع الدعامة حاملا سلاحه ليرى بأم عينيه كيف يقاتل الرجال الاشداء من اجل حماية الارض والعرض والهوية الوطنية محبة وإيمانا بالسودان العظيم القادم بقوة .

#الجيش_يمثلني

#قحت_لا_تمثلني

#قحت_نكبة_السودان

بشير يعقوب