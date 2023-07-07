رأي ومقالات
الشعب السوداني يحرر شهادة وفاة قحت
بطاقة تعريف —————-
الاسم : قوى الحرية و لتغيير
اللقب : قحت
السن : 4 سنوات
المؤهلات : كل انواع الكذب.
مكان الميلاد : السفارات الأجنبية
القبيلة : قبيلة الكضابيين
تاريخ الميلاد : ثورة ديسمبر
المهنة : عملاء
الديانة : لا دين لهم
اسم الوالد : السفارات الأجنبية
اسم الوالدة : السفارة الخليجية اللي في بالك !!
تاريخ الوفاة. : في انتظار تقرير المشرحة
سبب الوفاة. : إكتشاف الشعب للحقيقة
مكان الوفاة : السودان
مكان الدفن : في مزبلة التاريخ .
محرر الشهادة : الشعب السوداني
…….
التوقيع : الشعب السوداني✍🏻
—-
*متداول
هل يمكن تناول لحم الضأن بشكل يومي؟ أضرار الزنجبيل نضارة الوجه