الشعب السوداني يحرر شهادة وفاة قحت





بطاقة تعريف —————-

الاسم : قوى الحرية و لتغيير

اللقب : قحت

السن : 4 سنوات

المؤهلات : كل انواع الكذب.

مكان الميلاد : السفارات الأجنبية

القبيلة : قبيلة الكضابيين

تاريخ الميلاد : ثورة ديسمبر

المهنة : عملاء

الديانة : لا دين لهم

اسم الوالد : السفارات الأجنبية

اسم الوالدة : السفارة الخليجية اللي في بالك !!

تاريخ الوفاة. : في انتظار تقرير المشرحة

سبب الوفاة. : إكتشاف الشعب للحقيقة

مكان الوفاة : السودان

مكان الدفن : في مزبلة التاريخ .

محرر الشهادة : الشعب السوداني

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التوقيع : الشعب السوداني✍🏻

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