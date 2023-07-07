ما ممكن تدوس الكيزان الشايلين سلاح بهاشتاق إنت قايل دي قحت؟ أسأل الجنجويد





قال ليك سودان الجميع والحرية والعدالة. لكن في السطر التالي طوالي قال ليك :”سودان بدون كيزان”! ح تودو الكيزان وين يا Hus Sam ؟

ما ممكن تكتب كلام عبارة عن رص جمل ورا بعض بدون أي ترابط منطقي؛ كلام والسلام، إنت ذاتك ما مقتنع به.

بعدين تأكيداً للتناقض وكأنه داخل في تحدي ختم بلا للحرب وبعدها طوالي “أي كوز ندوسه دوس”.

الكيزان حالياً شايلين سلاح بالباب عديل والسلاح دا بعد اترفع ما ح ينزل تاني إلا البلد دي تستعدل. وما ممكن تدوس الكيزان بهاشتاق. إنت قايل دي قحت؟ أسأل الجنجويد.

حليم عباس



