من يعتقد أن السودان بحاجة لأحزاب الحرية والتغيير فهو واهم !





هذه البلاد لا يصلح لحكمها الا :

تيارات سياسية جديدة ذات رؤية بعيدة وقيادات واعية ومدركة بعقلية مبتكرة وإدارة مستحدثة تضع خلفها كل ركام الماضي من أحزاب وجماعات وحركات !

الساحة السياسية محتاجة لطرح جديد بأفق واسع وإقناع هادف وحوار مسؤول وعقلاني يضع السودانيين في الطريق الصحيح للتحول الديمقراطى وبناء دولة القانون والمؤسسات والحكم الراشد .

من يعتقد أن السودان بحاجة لأحزاب الحرية والتغيير التي أفسدت ثورة ديسمبر بخلافاتها ورعونة من تولى أمرها فهو واهم !

ومن يعتقد أن السودان يمكنه أن يعود للوراء ليحكمه من حكمه بالأمس حتى أوصله للنفق المظلم فهو أشد وهما من مواهيم قوى الحرية والتغيير !

حين تنتهي الحرب سيكون كل شي قد تغير وتبدل والمشهد السياسي برمته لن يكون كما كان !

أنور الباهي