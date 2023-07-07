



الجيش اليوم في وضعية الدفاع والهجوم وهو وضع أفضل من وضع الايام السابقة حين كان يدافع فقط !

الايام القادمة ستشهد بسط سيطرة الجيش على مناطق مهمة في امدرمان والخرطوم مع تلاشي الدعم السريع من مناطق كثيرة كانت تحت قبضته !

وفي الأيام المقبلة هنالك حوار مقترح للتفاوض في المملكة العربية السعودية سيدخله الجيش وبيده الكثير من الأوراق بينما يدخل الدعم السريع بورقة وقف إطلاق النار وإمكانية وضع السلاح مع القليل من الضمانات !

ستنتهي هذه الحرب وتتوقف إلى الأبد.

انور الباهي

