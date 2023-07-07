إيلون مسك اشترى تويتر بـ 44 مليار دولار





من يوم استلم الإدارة وهو شغال رفد وإفتراء واستفزاز في الإستاف القديم

بعدها قال تاني العلامة الزرقاء بتاعة توثيق حسابات المشاهير تكون بقروش (وكدا أفسد الغرض الأساسي من وجودها واللي هو إضفاء وثوقية وتحقق من هوية صاحب الحساب)

بعدها قام حدد إمكانية الوصول وقراءة التويتات بشكل مقيد جداً عندك علامة زرقاء تقرا لغاية ستة ألف تويتة حسابك ما موثق تقرا ستمية تويتة بس >> حجتو في الموضوع دا قال لحماية بيانات المستخدمين من تغول شركات التسويق وغيرها ..

شركة ميتا لصاحبها مارك زوكربيرغ والمالكة لفيسبوك وواتساب وانستغرام قامت تحنك في الوسخان وانتهزت فرصة سخط المستخدمين على مسك وطورت تطبيق ثريدز التابع لإنستغرام وبيشتغل بطريقة قريبة جداً من تويتر والتطبيق الآن في متناول المستخدمين اللي وقعوا فيهو بأعداد تصل لأربعين مليون مستخدم خلال ساعات ..

إيلون مسك هنا جن جنونو وشعر إنو إتلعب وهسي شغال يردح في تويتر من قبيل قال موظفين تويتر المرفودين مشوا نقلوا أسرار تقنية وطوروا بيها ثريدز ودا يعتبر سرقة وأنا ح اقاضيهم ..

عمك وقع ما سمى لأنو مارك زوكربيرغ دا نشال تطبيقات مخضرم ينشل الكحل من العين .. فيسبوك دا زاتو كان مشروع تخرج أصحابو نشلو منهم زي الترتيب وهسي قاعد يكسب مليارات من وراهو بدون ما يرف ليهو جفن ..

إيلون عامل فيها ود سوق وشفت والـ ٤٤ مليار الدفعها في تويتر دي قايل روحو حيرجعها من المستخدمين دولار دولار

مارك جا طلعها منو ريشة ريشة 😂

تيسير عووضة