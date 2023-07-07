



المعسكر السياسي القحاتي سجل أسوأ نموذج للسياسيين السودانيين سجله التاريخ السوداني .. يمكنهم أن يتحالفوا ويسجلوا عمالة لصالح أي شخص حتى الشيطان في سبيل تحقيق مشروعهم السياسي الغربي .. لا يهمهم ما سيواجهه المواطن السوداني ولا يهمهم ما سيواجهه الوطن (إن كانوا من هذا الوطن أصلاً فكثيرٌ منهم ولاؤهم وجوازاتهم لغير هذا الوطن) .. وليس هذا بغريبٍ عليهم ففي أيام الإنقاذ كانوا يسعون جاهدين متكبدين كل عناء كي لا ترفع العقوبات عن السودان وتتأزم الأوضاع الاقتصادية ويرزح أهله كل عناء .. كل ذلك بحجة محاربة الكيزان حجة ظاهرها السماجة وباطنها العمالة وأحلامهم السوداء التي لن ترى النور ونحن على ظهر الأرض باذن الله.

للعلم قوى الحرية والتغيير لم تصدر أي بيان يدين المليشيا بصورة واضحة إلى يومنا هذا + كان لهم ممثل موجود مع وفد المليشيا في مفاوضات جدة وهو عز الدين محمد أحمد الصافي القيادي بقحت

المقداد خالد