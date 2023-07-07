من واقع الخرطوم الان





من واقع الخرطوم …

ملاحظات عامة .

١/ اختفاء وتناقص اعداد الجنجويد بصورة ملحوظة جدا . وذلك على صعيد مناطق تمركزهم . شارع ال 60 اختفاء شبه كامل للدعامة وحتى الذين يخرجون لك فجأة تجدهم يحاولون التماسك وهم يتحدثون معك حتى لايظهر رعبهم منك أو من أن تفاجئهم مواجهة خاطفة لذلك لايركزون معك أكثر مما يقولون لك وين ماشا حتى لو بقيت مذكر .

جبره .. يبدو انهم بعد دخول المشاة إلى منزل عبد الرحيم دقلو أصبحت جبرة لاتمثل حائط المبكى لديهم لذلك يتسللون. لن نتحدث عن أي نهب للمواطن فيها . فهي كانت جحيم عليهم ..

الديم وباشدار . بعد الضربات خرجت المليشيات الكانت متمركزة داخل بيوت سكان من جنسية غير سودانية بعد ضربهم بالمدفعية المميتة . والتي شكلت عليهم رعب لايتصوره احد . وهي التي جعلت عبد الرحيم دقلو . يقول مرعوبا . بتحاربني ليه يابرهان .

ملحوظة . هناك نوع من المدفعية حينما يضرب . تأكدو من أمر ان لم يمزقهم يصيبهم بالرعب والجنون لبعضهم . هذا ماحدث لبعضهم .

العربي … كنا في زياراتنا السابقة نجدهم في برندات السوق العربي يضعون بجانبهم أموال وهواتف منهوبة من المحال التجارية وحولهم النيقرز يحنسنوهم ليكسرو لهم طبل بعض المخازن التي لم تنهب .

في آخر زيارة اختفاء من منطقة القندول وعمارة الإمارات وحتى المسجد الكبير وجامع فاروق اختفاء شبه كامل .

جثثهم في منطقة المقرن تتعفن وتنتفخ. وكذلك حول جاكسون .

هنا في ملاحيظ بلغة الجيش .

الملحوظة الأولى. من تقابله تائه يفكر في الخروج ويسألك أسئلة استخبارية تشم منها رائحة الرعب . مثل . الشارع نضيف ؟؟ بي هنا بتمشي يين . كان جاوبت في جيش كتير . انت طممت بطنو نهائيا ..

ملحوظة تانية . يتناولون الحبوب اكثر من الاكل .

ملحوظة تالتة زعيم النيقرز الذي يحضر لهم الحبوب من منطقة مانديلا . احدهم مصاب في السوق المحلي وتم نقله إلى مستشفى مدني بعد عمليه أولى في مستشفى بشائر . خلفه احدهم ولا احسبه بعد ضرب امس ليلا لمنطقتهم يستطيع أن يهرب لهم حبوب .

مشاهدة . يشربون فتيل الدواء بتاع الحساسية ماعارفو اسمو .. يشربونه كامل بجرعة واحدة .

منطقة الرميلة وابوحمامة والسجانة. لاتوجد معلن لهم . بل تمركز الجيش ووضع قناصيه بجدارة .

منطقة العشرة والنزهة لم يستطيعوا الوصول إليها بعد التتريس الكامل .

نكته بايخة .. النيقرز الكانوا بيسرقو من مزارع الدواجن جنوب مانديلا وشرق معسكر طيبة . الان يفتشون جثث الدعامة ويكتفوا بما يجدونه في جيوبهم . شاهد عيان .

منطقة الصينية . والمدينة الرياضية . بعد الضربات المدفعية والانتنوف والميج . كانوا مخزنين عرباتهم شرق المدينة الرياضية واخفوها في المجاهدين وتم ضربها أيضا.

منطقة الصينية كانوا يتجولون فيها بالمواتر وعربات المواطنين . الان لاتواجد يذكر . سوى في بعض بيوت الإنقاذ وخور التصريف الممتد من شرق الإنقاذ …

السلمة .. بعد أن ركز الجيش عليها ببعض القذائف اصبحو يخرجون منها إلى سوبا وبعض المزارع الطرفية .

بالأمس ليلا دار اشتباك صغير استخدمت فيه المدفعية دبابات ودوشكا وبعض الأسلحة الخفيفة لفترة بسيطة . وانقطع بعد أن ضربوهم في منطقة الشقيلاب..

الجيش يتعامل بطريقة عنصر المفاجأة عبر المدفعية الثقيلة . فهي تطلق من مناطق بعيدة ولا تراها او تسمع صوتها الا عندما تسقط فقط تهتز الأرض. وهذا سبب رعبهم . واستسلامهم.

وموتهم جماعات فالضربات مركزة على تكتلاتهم لذلك هي ضربات نافذة .

الان الدعم السريع لايتواجد في اي منطقة نسميها معسكر او جماعة او يتحركون بعرباتهم . فهم أصبحوا في عداد الموتى تحت اي لحظة . لذلك يتحركون بعربات مدنية هروب او تخفي . ومواتر.

مثل عربة الافانتي التي تم القبض عليهم فيها بحضورنا في ارتكاز قوات مسلحة .

اتنين من الدعامة جو بعربية لاندكروزر عديل لاحدنا وقالوا ليهو نحن عايزين نهرب وحانوقف العربية في الجبل . صورها عشان حاننزل منها في الجبل . لم يكونوا مسلحين وكانوا بملابس مدنية أيضا.

نعتز ونفتخر جدا بجيشنا العظيم

*متداول